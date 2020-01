Ako (ne)recyklujeme Li-ion batérie.

Akumulátory a batérie sa nachádzajú takmer vo všetkej dnešnej elektronike alebo elektromobiloch. Ak si myslíte, že recykláciu akýchkoľvek akumulátorov sme už dávno technologicky zvládli, mýlite sa.

Vedeli ste, že ekologická recykláciaLi-ion akumulátorovna Slovensku (aj na celom svete) je zatiaľ vlastneekonomicky nevýhodná a tým pádom v súčastnosti prakticky neexistuje? A ak áno, tak je škodlivá, problematická alebo dokonca nemožná.

Za rok 2019 sa predalo asi 1 milión ton Li-Ion článkov.

Množstvo predaných Li-Ion batérií podľa použitia (v mil. ton) (Bloomberg and Creation Inn, 2018))

Pravdou je, že zatiaľ nemáme plnohodnotnú technológiu na 100% recykláciu Li-ion článkov.

Li-Ion akumulátory už oslavujú skoro 30 rokov na trhu, odkedy ich začali sériovo vyrábať firmy Sony a Asahi Kasei. Odvtedy sme neprišli na dokonalý spôsob ich recyklácie. Načo by potom univerzita v Edinburgu robila v týchto dňoch výskum pri ktorom dávajú baktériám jesť polievku z Li-ion kaše? Yummy! Shit worth gold!

video //www.youtube.com/embed/zAgFhQNKOuE

Ono to nieje tak jednoduché keď do niekoľkogramového plastového obalu hrubého 4-20mm zrolujete anódu a katódu, mikrometrové vrstvy uhlíka, zlúčeniny lítia, mangánu, kobaltu, fosfátov, organických zlúčenín a na vrch pridáte ochranný elektronický obvod.A ak je ten článok ešte nabitý, je to vlastne taká malá bomba.

CT sken Li-ion článku ( https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-4010386/Incredible-X-rays-lithium-ion-batteries-explode-Gas-pillows-cause-cells-swell-catch-fire.html)

Pri poškodení alebo zlom technologickom dizajne má tendenciu vybuchovať. To je dôvod prečo sa leteckí prepravcovia celkom boja prepravovať veľké batérie a vôbec neprepravujú napríklad elektrobicykle

video //www.youtube.com/embed/qPYMrXcPNY8

V Európe satechnologicky správne recykluje len okolo 45% z celkového počtu batérií vyrobených rôznou technológiou (NiMh, Olovené, NiCd ...). Ostatné končia na skládkach, zatvorené doma v šuflíku alebo recyklované nevhodne. Pozor na šuflíkové skladovanie elektronických zariadení - môže dôjsť k nafúknutiu článku a poškodeniu prístroja.

Správajte sa k nim ohľaduplne a skladujte ichpodľa odporúčaní výrobcu.

Jedna znajväčších recyklačných spoločností na Slovensku Li-ion akumulátory síce prijíma, ale podľa ich stránky lítium ako výsledný produkt chýba. Oni totiž recyklujú technológiou “BAT” - Best Available Technology (v preklade: najlepšia možná technológia). Ich najlepšia technológia je vlastne pyrotechnologický proces. Všetko sa roztaví, vzniknú toxické plyny a tavenina. To čo nám ostane ako produkt odseparujeme a necháme si to, čo má cenu na trhu. Zvyšok ide na skládku alebo kto vie kam. “Najlepšia technológia 21. storočia”. Miera recyklácie Li-ion = 0%?

Proces recykláciemusí byť pravdaže ekonomicky výhodný, čiže sa to nedá urobiť len tak hala bala. V Nemecku už existujú spoločnosti využívajúce hydrometalurgické procesy pri recyklácii Li-ion článkov, ktoré sú dokonca z časti poháňané energiou získanou ich vybitím (veľmi smart!).

video //www.youtube.com/embed/1kOciqGJDTY

Hydrometalurgický proces recyklácie (zdroj: Youtube)

Ako dobrý príklad bežnej elektroniky, kde nájdeme tieto články nám poslúžismartphone. Každoročne sa celosvetovo predá cca 1 500 000 000 kusov (slovom jeden a pol miliardy)!

Užívateľsky nevymeniteľná batéria v jednom z moderných smartphonov. (https://9to5mac.com/2017/12/28/apple-temporarily-drops-price-of-iphone-battery-replacement-by-50-promises-ios-update-to-address-battery-health-in-new-apology/)

video //www.youtube.com/embed/fc7osVwjW8Y

Čínsky robotníci tredia telefóny (Zdroj: Youtube)

Ešte, že tu máme Google a jeho ponuku na recykláciu mobilných telefónov. Existuje niekoľko špecialistov, ktorí sa veľkoryso podujali recykláciu vyriešiť za nás. Dobrým príkladom

s veľkou mediálnou kampaňou je firma Orange Slovakia a.s.Majú dosť silný “zelený” imidž. Každý rok vyzbierajú niekoľko tisíc zariadení. Sú to oni kto za nás urobí tú ťažkú prácu? Na ich webovej stránke nenájdete okrem dobrého copywritingu a PR článkoch o spoločenskej zodpovednosti nič technické. Kde potom to čo vyzbierajú končí? Nápovedu nám môže poskytnúť ich materská spoločnosť Orange France. Medzi rokmi 2010 a 2015 spracovali 211 ton telekomunikačného odpadu, ktorý vyzbierali v Afrike a Francúzsku. V Afrike sa im podarilo dokonca vytvoriť až 25 pracovných miest. Celkom dobrý pomer k 211 tonám privezeného toxického odpadu. Odpad bol odvezený a spracovaný v krajinách ako Burkina Faso, Bénin, Niger, Pobrežie Slonoviny a Kamerun. Za privezených 100 000 telefónov sa vytvoril jeden workshop! Juchú, náš odpad je vlastne africký poklad. Tí Francúzi majú jednoducho lásku k Afrike a schopnosť nezištne pomáhať zakorenenú hlboko v srdci. Ostáva nám len dúfať, že tie tony odpadu neskončia na nelegálnych skládkach. Prikladám 4 mesiace staré video zo známej skládky, ktorá samozrejme prakticky neexistuje a nikto tam žiadny odpad z Európy nikdy nevyvážal.

Prikladám 3 mesiace staré video zo známej skládky ktorá samozrejme neexistuje a nikto tam žiadny odpad z Európy nikdy nevyvážal.

video //www.youtube.com/embed/BdPGO6sfc3c

Skládka Agbogbloshie, Accra - Ghana 15.9.2019 (zdroj: Youtube)

--O vyjadrenie na tému recyklácie zariadení som požiadal aj tlačové oddelenie Orange Slovakia a.s. (už druhý krát, a stále čakám na ich vyjadrenie)--



Myslíte si, že som akosi preskočil z akumulátorov na telefóny? Áno, preskočil, lebo akumulátory sa dnes stávajú súčasťou jedného celku. Tým je otázka recyklácie ešte komplexnejšia.

Nižšie vidíte známy imidžový produkt, ktorý sa recyklovať praktickynedá a ani sa to nikdy neoplatí.Akumulátor je zaliaty do jedného tela a neexistuje jednoduchá možnosť separácie akéhokoľvek komponentu. Čo geniálny dizajnér spojil, recyklátor nech nikdy nerozdeľuje. Ak sa tohto odpadu chceš zodpovedne zbaviť, musíš to poslať späť výrobcovi, ktorý symbolicky prevezme zodpovednosť za recykláciu. Čo sa s týmto odpadom reálne ďalej udeje, samozrejme nikto negarantuje.

Produkt z kategórie budúcich fosílií, bezdrôtové slúchadlá (https://www.wired.com/2016/12/recycle-apple-airpods/)

Nové technológie stíhame vymýšľať rýchlejšie ako stíhame riešiť ich negatívny dopad na nás všetkých a prírodu.

Môj predpoklad je, že vďaka novým technológiám čoskoro vynájdeme lepší akumulátor* a celé “moderné” recyklovanie vlastne nebude mať zmysel. Všetko vyhodíme zasa na skládku, pošleme do Afriky, spálime alebo zakopeme do zeme ako vyhorené jadrové palivo. Nájsť ekonomicky aj ekologicky výhodný model sa dá len vtedy, pokiaľ sa na zariadenie bude pozerať ako na budúcu hodnotnú surovinu už pri samotnom procese dizajnu a následnej výroby. Nie ako na jednorázovú komoditu. *(už samozrejme prebieha výskum - solid state, nanographite, aluminiumair,...)

Zariadenia vyrobené včera, dnes a zajtra ešte len čakajú na recyklačného Godota. Ten samozrejme nikdy nepríde ak sa budú samotné zariadenia vyvíjať rýchlejšie ako technologický proces ich recyklácie. Ostávame v bludnom kruhu.

A teda, ak chcem ostať aspoň kúsok pozitívny, prajem nám do nasledujúceho desaťročia všetkým skorézdvojnásobenie odpadu z Li-ion článkov a zvýšenie ceny lítia na burze ako aj ostatných použitých materiálov, aby sme konečne mohli začať efektívne recyklovať aspoň Li-ion akumulátory.

A prajem nám aj elektroniku, ktorá sa bude skutočne dať recyklovať aopravovať. To by ma tiež potešilo. Alebo ešte lepšie - ak by sme spoločne prinútili výrobcov svoj vyrobený odpad aj spracovať.Tým odpadom myslím to, čo sa s elektronikou stane po cca roku od jej zakúpenia.

Ak máme my zodpovednosť za svoje činy, prečo ju nemajú aj veľké korporácie za svoj vyprodukovaný odpad?

Hlavným ukazovateľom nášho blahobytu je HDP. Na to, či máme čistý vzduch, úrodnú pôdu alebo či sme šťastní sa nejako zabudlo.

Zmeňme teda systém, nie seba! ;)

PS: Niesom grammar nazi, a rád uvítam návrhy na opravy a zlepšenia. Tak isto budem rád aj za ďalšie čísla, grafy a postrehy.